Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police okazały się zdecydowanie lepsze od chorwackiej Mladosti Zagrzeb wygrywając w ćwierćfinale CEV Cup w Zagrzebiu 3:0 (25:19, 25:13, 25:16). Rewanż 3 marca w Szczecinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Grzegorz Kulikowski o sytuacji Wisły Warszawa. Wideo INTERIA.TV

Policzanki pewnie zwyciężyły w Zagrzebiu i są zdecydowanymi faworytkami w walce o awnas do półfinału. O różnicy klas między oboma zespołami świadczyć może przede wszystkim wynik drugiego seta, w którym chemiczki pozwoliły rywalkom ugrać zaledwie 13 punktów.

Reklama

Trener Chemika, mimo iż miał świadomość tego, że jego zespół umiejętnościami znacznie góruje nad młodą ekipa z Zagrzebia, wysłał do boju najsilniejszy skład. Na boisku od pierwszej piłki pojawiły się więc obie Kubanki: Wilma Salas i Gyselle Silva oraz Irina Truszkina na środku siatki. Wszystkie ostatnio dostały sporo odpoczynku w meczach ligowych.

Do połowy pierwszej partii gospodynie jeszcze próbowały stawiać opór faworyzowanemu zespołowi z Polski. Chemik prowadził zaledwie 16:14. Końcówka jednak należała do drużyny z Polic, w której na siatce brylowały Salas i Mędrzyk oraz, dość często wysyłana do ataków z krótkiej przez Marlenę Kowalewską, Iga Wasilewska.

W drugiej partii przewaga policzanek była druzgocąca, a w kontrach ponadprzeciętna klasę udowadniały Salas i Silva. Trzykrotnie punkty z drugiej piłki zdobyła także rozgrywająca chemiczek Marlena Kowalewska.

W trzeciej partii trener Maladosti Sasza Ivanovic wprowadził zmiany w ustawieniu swej ekipy, a dodatkowo wprowadził na parkiet Antonię Volmut w miejsce "ustrzelonej" zagrywką policzanek Katariny Pavicic. Poprawiło to przyjęcie gospodyń, ale nie wpłynęło znacząco na wynik meczu. Siatkarki Chemika pewnie zwyciężyły i wracają do Polski z niemal zapewnionym awansem do półfinału rozgrywek o Puchar CEV.

Rewanżowy mecz zaplanowano na 3 marca w szczecińskiej hali Netto Arena.

W wypadku awansu Chemik w walce o finał może zagrać z francuskim Volero Le Cannet, które w ćwierćfinale wygrało pierwszy mecz z Minczanką Mińsk 3:1.





Mladost Zagrzeb - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (19:25, 13:25, 16:25)

Mladost: Lara Stimac, Katarina Pavicic, Bozana Butigan, Mika Grbavica, Valentina Vrbanc, Iva Jurisic oraz Matea Rajkovic (libero), Lea Deak, Antonia Velmut, Ana Matić (libero), Mirta Freund.

Chemik: Wilma Salas, Iga Wasilewska, Gyselle Silva, Natalia Mędrzyk, Irina Truszkina, Marlena Kowalewska oraz Paulina Maj-Erwardt (libero), Ewelina Polak, Martyna Grajber, Pola Nowakowska (libero), Martyna Łukasik, Agnieszka Bednarek, Katarzyna Połeć.

Zobacz więcej informacji o siatkówce