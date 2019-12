Siatkarki Developresu SkyRes awansowały do 1/8 finału Pucharu CEV. W rewanżowym meczu przegrały na wyjeździe z francuskim ASPTT Miluza 2:3 (26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 12:15), ale zwyciężyły w złotym secie 15:13. W pierwszym spotkaniu było 3:2 dla rzeszowianek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leon: Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Wideo TV Interia

Podopieczne Stephane'a Antigi potrzebowały blisko dwie i pół godziny, by zapewnić sobie awans do kolejnej rundy Pucharu CEV.



Reklama

Rzeszowianki do Francji leciały ze skromną zaliczką (wygrały 3:2), ale na boisku rywalek triumfowały w dwóch pierwszych odsłonach. Do pełni szczęścia brakowało im jeszcze jednego seta, ale to gospodynie przejęły inicjatywę, choć Developres w trzeciej partii był dość blisko zwycięstwa.

Ostatecznie o tym, kto zagra w 1/8 finału zadecydował złoty set, w którym minimalnie lepsze okazały się rzeszowianki.



W kolejnej rundzie (pierwsze spotkania zaplanowano na 21-23 stycznia) Developres zmierzy się ze zwycięzcą pary Unet e-work Busto Arsizio (Włochy) - VK UP Ołomuniec (Czechy). Pierwszy mecz Włoszki we własnej hali wygrały 3:0, rewanż odbędzie się w czwartek.



ASPTT Miluza - Developres SkyRes Rzeszów 3:2 (24:26, 22:25, 25:23, 25:13, 15:12); złoty set 13:15

ASPTT Miluza: Nadison Bugg, Olga Trach, Leandra Olinga-Andela, Helena Cazaute, Carli Snyder, Laetitia Moma Bassoko, Lea Soldner (libero) oraz Laura Kunzler, Indy Baijens, Bernarda Brcic, Manon Jaegy.

Developres SkyRes Rzeszów: Natalia Valentin, Magdalena Hawryła, Kamila Witkowska, Jelena Blagojević, Alexandra Frantti, Katarzyna Zaroślińska-Król, Aleksandra Krzos (libero) oraz Gabriela Polańska, Tamara Gałucha, Michela Mlejnkova, Anna Kaczmar, Magdalena Grabka.