Puchar CEV: Najdalsza wyprawa w historii Indykpolu AZS Olsztyn

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się w środę na wyjeździe z Kuzbassem Kemerowo w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu CEV. Podróż do azjatyckiej części Rosji to najdalsza wyprawa w historii olsztyńskiego klubu.

Zdjęcie Indykpol AZS Olsztyn /CEV /materiały prasowe



Drużyna Indykpolu AZS wyjechała w poniedziałek do Kaliningradu, skąd dotrze samolotem - z przesiadką w Moskwie - do położonego o 5 tys. km od Olsztyna Kemerowa. Akademicy, którzy po 10 latach wrócili do gry w europejskich pucharach, nigdy wcześniej nie rozgrywali meczu tak daleko od domu.



"Na pewno na miejscu będzie niewiele czasu na aklimatyzację. Jest to pewne utrudnienie, ale w rewanżowym spotkaniu w połowie stycznia u nas, to Rosjanie będą w podobnej sytuacji" - powiedział PAP prezes zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasz Jankowski.



Jak przyznał, losowanie w tej rundzie Pucharu CEV nie było zbyt szczęśliwe dla olsztynian ani pod względem logistycznym, ani sportowym, bo Kuzbass to bardzo mocny rywal.



"Z pewnością to najsilniejszy z naszych dotychczasowych przeciwników, ale drużyna będzie chciała powalczyć i pokazać się z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że wygramy. Wówczas w kolejnej rundzie trafilibyśmy na teoretycznie słabszy zespół z Czech lub Finlandii" - dodał.



Jankowski zaznaczył, że władze klubu nie wyznaczyły zespołowi żadnych celów wynikowych w europejskich rozgrywkach. Traktują je głównie promocyjnie i wizerunkowo.



W tegorocznej edycji Pucharu CEV olsztynianie rozegrali już cztery spotkania, odnosząc w nich trzy zwycięstwa. W pierwszej rundzie dwukrotnie pokonali fiński Hurrikanii Loimaa (3:0 u siebie, 3:1 na wyjeździe). W 1/16 finału wyeliminowali grecki PAOK Saloniki (3:1 u siebie, 2:3 na wyjeździe).



Ich kolejni rywale są obecnie wiceliderem rozgrywek rosyjskiej Superligi. Drużynie z Kemerowa nie udało się nigdy zdobyć mistrzostwa kraju, dwukrotnie dotarli do finału Pucharu Rosji. Występy w tegorocznym Pucharze CEV rozpoczęła od drugiej rundy, pokonując dwukrotnie bez straty seta czarnogórski Jedinstvo Bemax Bijelo Polje.



Olsztyński zespół wybrał się do Rosji bez swojego nowego zawodnika Marcina Wiki, bo nie wystarczyło czasu na załatwienie dla niego wizy. Mecz w Kemerowie odbędzie się w środę o godzinie 19 miejscowego czasu, czyli o godzinie 13:00 czasu polskiego.



Spotkanie będzie pożegnaniem z drużyną włoskiego szkoleniowca Roberto Santilliego, który przenosi się do Jastrzębskiego Węgla, gdzie zastąpi swojego rodaka Ferdinando De Giorgiego. Nowy trener Indykpolu AZS Michał Mieszko Gogol, do niedawna szkoleniowiec Stoczni, poprowadzi olsztynian po raz pierwszy 28 grudnia w meczu z GKS Katowice.