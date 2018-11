Puchar CEV: Indykpol AZS Olsztyn ograł pewnie PAOK Saloniki

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn wygrali w środę we własnej hali pierwszy mecz 1/16 finału Pucharu CEV z PAOK Saloniki 3:1. Rewanż w Grecji 5 grudnia, polska ekipa musi w Helladzie wygrać dwie partie, by zapewnić sobie promocję do kolejnej rundy.

Zdjęcie Indykpol AZS Olsztyn - PAOK Saloniki / PAP/Tomasz Waszczuk /PAP



Indykpol AZS Olsztyn do pucharów wrócił po dekadzie przerwy i w pierwszej rundzie zmagań w Pucharze CEV odprawił Hurrikani Loimaa z Finlandii (3:0 i 3:1). W drugiej los skojarzył polską ekipę z teamem z Salonik, który zbudował przed sezonem bardzo ciekawy skład, z Dmytro Filippovem, Aleksandarem Okoliciem, Ivanem Marquezem czy Aleksandrem Szafranowiczem w rolach głównych.



Goście tylko w drugim secie zdołali w Uranii zaskoczyć Akademików, choć - poza czwartą odsłoną - gra była niezwykle zacięta i wyrównana. Olsztynian do wygranej poprowadził duet Paweł Pietraszko (16 pkt) - Miłosz Zniszczoł (15 pkt), dzięki czemu awans do 1/8 finału Pucharu CEV zespół Roberto Santilliego ma na wyciągnięcie ręki.



W rewanżowym meczu w Grecji polska ekipa musi wygrać dwa sety i awans stanie się faktem. PAOK do awansu musi nie tylko ograć Polaków 3:0 lub 3:1, ale też zwyciężyć w złotym secie.



Indykpol AZS Olsztyn - PAOK Saloniki 3:1 (25:23, 27:29, 25:23, 25:18)

Sędziowali: Dejan Rogić (Serbia), Erko Varblane (Estonia)

Widzów: 1800