Siatkarki PTPS Piła zajęły ostatnie miejsce w rozgrywkach Tauron Ligi i zostały z niej zdegradowane. Teraz klub rozstaje się z głównym sponsorem, firmą Enea. To czarne dni dla pilskiej siatkówki, jednej z bardziej zasłużonych w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TAURON Liga. Enea PTPS Piła - #Volley Wrocław 0-3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Zapoczątkowane przed 2017 r. trudności finansowe, mimo wielu podejmowanych prób i działań władz klubu, uniemożliwiają realizację bieżącej umowy między PTPS Piła i Eneą. Z tego względu strony podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy sponsoringowej - czytamy w komunikacie o zakończeniu współpracy. Klub PTPS Piła dziękuje sponsorowi współpracę, która przez kilka minionych lat niosła radość wszystkim kibicom pilskiej siatkówki.

PTPS Piła było kiedyś wielkim klubem

Reklama

Sponsor znika i PTPS Piła zostaje w pierwszej lidze bez jego wsparcia. A to pierwsza degradacja od 2006 roku, kiedy to pilski klub sam wycofał się z rozgrywek Ekstraklasy, by powrócić do niej po roku. Przypomnijmy, że PTPS Piła to jeden z najbardziej zasłużonych klubów polskiej siatkówki kobiecej - czterokrotny mistrz Polski z lat 1999-2002 i czwarta drużyna Europy w 2000 roku. Jeszcze w pierwszych latach XXI wieku pilska siatkówka była krajową czołówką, a ostatni medal siatkarki z Piły zdobyły w 2009 roku - był to medal brązowy. Od tamtej pory był już tylko regres, chociaż jeszcze w 2018 roku dość nieoczekiwanie pilanki wspięły się na piątą pozycję.



Jesienią zeszłego roku zmarł chorujący na Covid-19 prezes i twórca pilskiej siatkówki, Radosław Ciemięga. Degradacja, trudna sytuacja finansowa i brak sponsora mogą spowodować, że ten zasłużony ośrodek sportu siatkarskiego może nawet przestać istnieć.