Reprezentacja Polski siatkarzy niedawno osiągnęła największy sukces na igrzyskach olimpijskich od bardzo dawna. Biało-Czerwoni wrócili bowiem z Paryża ze srebrnymi medalami na szyjach. Dopiero Nikola Grbić był w stanie poprowadzić drużynę do takiego wyniku. Wcześniej nie udało mu się to z Serbią, co wciąż może pozostawać jego celem, a były pracodawca Grbicia właśnie rozstał się z selekcjonerem. Serbowie o Grbiciu piszą jednoznacznie.