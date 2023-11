Magdalena Stysiak była niekwestionowaną gwiazdą reprezentacji Polski podczas ostatniego sezonu kadrowego i to w dużej mierze młodej atakującej "Biało-Czerwone" zawdzięczają swoje sukcesy, czyli brąz Ligi Narodów i awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wystarczy przypomnieć, że 22-latka zagrała w każdym meczu kadry, zdobywając w tym czasie 590 punktów.

Stysiak po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego poleciała do Turcji, gdzie rozpoczęła nowy etap w karierze klubowej. Polka po kilku sezonach spędzonych we Włoszech podpisała kontrakt z Fenerbahce Opet i błyskawicznie zaaklimatyzowała się w nowym zespole. Błysnęła już w debiucie, w którym jej drużyna była o krok od wywalczenia Superpucharu Turcji , kapitalnie spisywała się też w kolejnych spotkaniach ligowych, każde z nich kończąc z dwucyfrowym dorobkiem punktowym.

Magdalena Stysiak nie błysnęła. Stefano Lavarini zdjął Polkę z boiska

We wtorek 7 listopada Stysiak rozegrała z kolei pierwsze spotkanie w barwach Fenerbahce w Lidze Mistrzyń . Zespół ze Stambułu podjął we własnej hali słoweński Calcit Kamnik, który nie był w stanie nawiązać wyrównanej walki z drużyną prowadzoną przez selekcjonera "Biało-Czerwonych", Stefano Lavariniego . Fenerbahce wygrało 3:0, a rywalki zdobywały kolejno zaledwie 16, 18 i 19 punktów.

Powodów do zadowolenia po tym meczu nie ma jednak Stysiak. Polka rozpoczęła spotkanie w podstawowym składzie, ale nie grała na swoim optymalnym poziomie. W pierwszej partii skończyła 2 z 7 piłek, co dawało 29 proc. skuteczności. Zaserwowała jednego asa i dołożyła trzy punktowe bloki, co zresztą dało jej pierwsze miejsce w zestawieniu najlepiej blokujących wtorkowego meczu.