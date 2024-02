Przykra wpadka polskich siatkarek w walce o finał. Nie tak to miało wyglądać

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź rozpoczęły ten sezon w europejskich pucharach od rywalizacji w Lidze Mistrzyń. Z grupy awansować nie zdołały, ale trzecie miejsce dało im prawo gry o Puchar CEV. Od razu trafiły do ćwierćfinału , gdzie czekał na nie francuski zespół Beziers VB.

Łódzki klub potraktował tę rywalizację poważnie i ściągnął Jelenę Blagojević . Przyjmująca z Serbii, która jeszcze niedawno była gwiazdą TAURON Ligi w barwach PGE Rysic Rzeszów, zakończyła sezon w Chinach i na końcówkę rozgrywek trafiła do Łodzi. A zespół Grot Budowlanych z nią w składzie wyeliminował francuskie przeciwniczki.

Pierwszy taki zespół z Polski od 11 lat. Bój o finał zaczął się świetnie

Łodzianki zostały pierwszą polską drużyną w czołowej czwórce Pucharu CEV od 11 lat. Wydawało się, że przed nimi otwarta droga do finału . W półfinale trafiły na rywalki ze Szwajcarii - ligi, która nie cieszy się aktualnie w Europie zbyt dużą renomą.

I po pierwszym secie środowej rywalizacji wyglądało na to, że na boisku będzie widać wyższość medalistek TAURON Ligi. Rozpoczęły znakomicie, szybko wypracowały sobie pokaźną przewagę . Trzy asy serwisowe, bardzo dobre przyjęcie zagrywki - i skończyło się wygraną gospodyń 25:17. To były jednak tylko miłe złego początki.

Puchar CEV. Grot Budowlani Łódź dalej od finału

Co prawda polskie siatkarki drugą partię rozpoczęły równie dobrze, prowadziły 8:3, ale z czasem do głosu doszły rywalki. Doprowadziły do remisu 13:13, z czasem objęły prowadzenie. Siedem punktów zdobyła Madeline Haynes, przyjezdne niespodziewanie wygrały 25:21.