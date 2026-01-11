Siatkarzy Bogdanki LUK Lublin nie złamały dwa tie-breaki, nie przestraszyli rywale z Asseco Resovii Rzeszów, którzy błysnęli w półfinale. Lublinianie w Krakowie okazali się bezkonkurencyjni i w finale TAURON Pucharu Polski ograli rywali w trzech krótkich setach.

Jeszcze zanim mistrzowie Polski odebrali puchar, w ich ręce trafiły wyróżnienia indywidualne. Na podium stanęło aż pięciu zawodników Bogdanki LUK: rozgrywający, libero, środkowy, przyjmujący i atakujący. Tym ostatnim był Kewin Sasak.

Wilfredo Leon i Kewin Sasak na podium. Ale nagroda dla atakującego

I to właśnie w jego ręce powędrowała nagroda dla MVP, czyli najlepszego zawodnika finału. Sasak przyznał, że wyróżnienie było dla niego niespodzianką.

Zaskoczenie? Myślę, że tak. Każdy z tej piątki, która została wywołana do nagród indywidualnych, mógłby dostać tę nagrodę. Podobnie jak pozostali zawodnicy drużyny. I ja byłbym z tego zadowolony. Wygrywamy razem i przegrywamy razem. Dzisiaj akurat się cieszymy i będziemy to celebrować, to dla nas najważniejsze

Sasak tym razem sprzątnął sprzed nosa nagrodę Wilfredo Leonowi. To siatkarz wybrany najlepszym przyjmującym finału najczęściej zgarniał statuetki dla MVP ważnych spotkań Bogdanki LUK. Tak było choćby po listopadowym Superpucharze Polski.

W finale Leon zdobył 15 punktów, o trzy więcej od Sasaka. Ale tym razem siatkarz urodzony na Kubie znalazł się w cieniu atakującego.

"Bardzo kibicuję każdemu z naszej drużyny. Wierzę, że Leo potrafi grać niesamowicie i to pokazuje. Jeśli dostałby tę nagrodę, też byłbym z tego tytułu szczęśliwy. Cieszę się, że jestem częścią tej drużyny, że wspólnie wygrywamy, podnosimy trofea. Wyróżnienia indywidualne są miłe i fajne, można sobie delikatnie podnieść ego, ale myślę, że nam to nie grozi. Stąpamy twardo po ziemi, dla nas liczy się następny mecz" - przekonuje Sasak.

Takie obowiązki ma w Bogdance LUK Lublin MVP meczu. Sasak musi sięgnąć do kieszeni

Zawodnik, który poprzedniego lata zadebiutował w reprezentacji Polski, został wyróżniony nagrodą dla MVP również za wygrany 3:2 półfinał TAURON Pucharu Polski z Indykpolem AZS Olsztyn. To oznacza, że będzie musiał... sięgnąć do kieszeni.

W poprzednim sezonie Leon ujawnił, że za każdym razem MVP spotkania musi przekazać drużynie 100 zł. Jak przyznaje Sasak, w drużynie z Lublina nadal obowiązuje system, w ramach którego MVP musi coś przekazać do "skarbonki" zespołu.

"Dokładnie tak. Nie zawsze jest tak kolorowo. Myślę, że nie będzie to duży problem, ale zawsze można sprawić drużynie radość" - opowiada ze śmiechem Sasak.

Z TAURON Areny Kraków Damian Gołąb

Kewin Sasak: Czuję się fenomenalnie, mam wrażenie, że od roku żyję jak w snach. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W ataku Kewin Sasak Łukasz Gągulski PAP

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin, z prawej Kewin Sasak fot. Piotr Sumara / PlusLiga materiały prasowe

Kewin Sasak volleyball world materiały prasowe