Przez wiele lat był pomijany w kadrze, teraz wrócił. "Nie mam żalu"

Rafał Szymura wraca do kadry. Zagra w Lidze Narodów

Urodzony w 1995 roku przyjmujący jest w wieku Aleksandra Śliwki i Artura Szalpuka, a mimo tego nie miał zbyt wielu szans na to, by zabłysnąć w reprezentacji Polski. Teraz Grbić zapewnił go jednak, że na pewno zabierze go ze sobą na pierwsze mecze Ligi Narodów i potem zobaczy, jak rozwinie się sytuacja.

"Może w roku olimpijskim nie mógł sobie pozwolić na powołanie szerszej kadry, tylko musiał zawęzić grono. Nie mam żalu, zawsze robię swoją robotę i jak tylko dostaję powołanie, to jadę i chcę to powtórzyć " - mówił Szymura o ubiegłorocznych powołaniach.

Rafał Szymura chwilowo najstarszy na zgrupowaniu

Nikola Grbić, gdy powoływał szeroką kadrę na Ligę Narodów, nie uwzględnił w niej kilku doświadczonych zawodników, dając im tym samym szansę na odpoczynek. To właśnie dzięki temu kibice będą mogli oglądać na boisku twarze znane dotychczas przede wszystkim z PlusLigi. Szymura, jak się okazało, póki co jest w Spale najstarszym zawodnikiem.

"Wszyscy to wytykają. Czuję się normalnie, jestem dopiero drugi dzień tutaj i jedynie co to, w „baggerze” grałem w drużynie starych. Znam chłopaków, z niektórymi grałem w klubie, z niektórymi grałem w kadrach młodzieżowych, także czuję się tu dobrze, nie odczuwam tego, że jestem najstarszy. Tak będzie tylko przez tydzień, bo w poniedziałek przyjeżdża Bartek Kurek i to on będzie najstarszy" - twierdził przyjmujący ZAKS-y.