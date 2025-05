Przeprowadził się z Włoch, teraz ogłasza. To myśli o siatkarzach w Polsce

Aleks Grozdanov przed sezonem dołączył do Bogdanki LUK Lublin, z którą wywalczył już Puchar Challenge i jest na dobrej drodze, by do tego trofeum dołożyć mistrzostwo Polski. Bułgarski środkowy wcześniej występował we Włoszech, grał również w Belgii i obserwował w akcji wielu siatkarzy. Teraz w rozmowie z plusliga.pl postanowił ogłosić, co myśli o zawodnikach występujących na jego pozycji w PlusLidze.