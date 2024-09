Mateusz Bieniek już trenuje. Ale Michał Winiarski musi znaleźć mu zastępstwo

Badania wypadły pomyślnie, bo Bieniek już dołączył do kolegów . "Dobrze być znowu w komplecie" - takim komentarzem powrót środkowego do treningów skomentował sam klub, który pochwalił się zdjęciami z treningu w mediach społecznościowych. W relacji na Instagramie sam siatkarz udostępnił też filmik z treningu na siłowni, gdzie pracował przede wszystkim nad górnymi partiami ciała. Na razie Bieniek ma trenować przede wszystkim indywidualnie.

Bieniek jest więc o krok bliżej powrotu do gry. Na jego brak w finale olimpijskim uwagę zwracał Nikola Grbić, i to mimo że miał do dyspozycji dwóch innych znakomitych środkowych - Jakuba Kochanowskiego i Norberta Hubera. Problemy ze zdrowiem Bieńka to też z pewnością osłabienie Warty, która już w piątek rozpocznie rozgrywki ligowe spotkaniem z Bogdanką LUK Lublin.