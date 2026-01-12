Przełomowa decyzja ws. Rosji. Jest komentarz prezesa PZPS. "Niezrozumiała"

Światowe i europejskie rozgrywki siatkarskie były dla Rosji i Białorusi zamknięte od marca 2022 r. Po inwazji Rosji na Ukrainę FIVB oraz CEV, czyli Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej, zdecydowały o wykluczeniu wszystkich rosyjskich i białoruskich zespołów z międzynarodowej rywalizacji. Podobnie stało się w wielu innych dyscyplinach sportu.

Im dłużej trwa jednak wojna w Ukrainie, tym mocniejsze są starania Rosjan o powtórne dopuszczenie ich do udziału w największych imprezach. Niedawno Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zarekomendował dopuszczenie młodzieży z Rosji i Białorusi do rywalizacji.

Na te wytyczne w grudniu powołała się FIVB, która wyraziła zgodę na powrót rosyjskich i białoruskich drużyn młodzieżowych do rywalizacji międzynarodowej i kontynentalnej.

Rosyjscy juniorzy znów mogą grać w mistrzostwach Europy i świata. Sebastian Świderski nie kryje zaskoczenia

Ta decyzja wywołała poruszenie w Ukrainie, ale i kilku innych krajach, w tym w Polsce. Zaskoczenia częściowym powrotem Rosjan do gry nie kryje Sebastian Świderski, prezes PZPS.

"Były drobne rozmowy, ale nigdy nie było to postawione tak jasno, szybko. Ogłoszone w taki sposób, bez konsultacji środowiskowych. Mieliśmy przecież niedawno kongres CEV-u, kongres FIVB, i o tym w ogóle się nie mówiło, nawet w kuluarach. A tu taka informacja, dla nas trochę dziwna, niezrozumiała. Przyjmujemy ją z dużym zaskoczeniem. Rozumiemy, że nie możemy karać wszystkich, ale nie możemy też popierać tego, co się dzieje za wschodnią granicą" - zaznacza wicemistrz świata z 2006 r.

Ponowne dopuszczenie rosyjskich i białoruskich zespołów młodzieżowych do rozgrywek europejskich oznacza, że mogą za jakiś czas stanąć również na drodze polskich kadr juniorskich. Tymczasem Polska od czasu agresji Rosji na Ukrainę nie zamierza gościć u siebie rosyjskich sportowców.

Ostatnio w siatkarskim środowisku głośno było o tym, że wizy na wjazd do Polski nie otrzymała Anna Fiedorowcewa. Rosyjska siatkarka z tego powodu nie mogła wystąpić w meczu Ligi Mistrzyń, w którym jej klub, Fenerbahce Stambuł, rywalizował z PGE Budowlanymi Łódź. Teraz - na razie tylko teoretycznie - na ewentualny turniej w Polsce mogłaby być delegowana cała rosyjska kadra młodzieżowa.

"Czekamy na wytyczne. Musimy się dostosować do tego, co podpowie nam nasze państwo. Wysłaliśmy zapytania oficjalne do ministerstwa spraw zagranicznych oraz ministerstwa sportu i turystyki, jak mamy się zachować w tym przypadku. I czekamy na odpowiedź" - komentuje Świderski.

Co dalej z Rosjanami w siatkówce? "Są kraje prorosyjskie", ale jest też koalicja sprzeciwu

Tuż po decyzji FIVB sprzeciw wobec decyzji o powrocie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji wyrazili Ukraińcy. Mychajło Melnyk, prezes tamtejszego związku siatkówki, ujawnił, że w tej sprawie poparcia udzieliły im cztery federacje, wśród których wymienił Polskę.

Reakcji naszego kraju obawiają się również Rosjanie. "Powrót Rosjan raczej nie będzie prosty ani szybki - Ukraina i Polska, czołowy gracz światowej siatkówki, będą stawiać opór do samego końca" - analizował niedawno portal sport.business-gazeta.ru.

Pytany o potencjalną "koalicję sprzeciwu" wobec dopuszczenia Rosjan do rywalizacji Świderski wyraża się jasno.

Najmocniejszą koalicją są kraje skandynawskie. Oczywiście Ukraina, Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia. Kraje, które graniczą z Rosją, naprawdę mocno mówią, że się z tym nie zgadzają

"Są oczywiście kraje prorosyjskie, ale nie chcę ich tutaj wymieniać, żeby nie stwarzać konfliktów. Wiemy doskonale, o które chodzi - może nie popierają, ale nie są przeciwne, by dopuścić do rozgrywek reprezentację Rosji. My to zostawiamy. Powtórzę: na razie czekamy na wytyczne. Nie chcemy zrobić faulu" - mówi Świderski.

Sebastian Świderski: Mistrzostwa świata bez Katowic - nie do pomyślenia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sebastian Świderski Tomasz Kawka East News

Siatkarze reprezentacji Rosji JUNG YEON-JE / AFP AFP

Rosja stara się wrócić do siatkarskich rozgrywek Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Maksim Blinov / SPUTNIK / AFP AFP