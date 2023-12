Wilfredo Leon zdecydował się na szczere wyznanie. Tego fani mogli o nim nie wiedzieć

"To nie jest to wszystko łatwe. Moje - nazwijmy to - centrum zainteresowania jest w Polsce, ale z kolei mój "ośrodek pracy" to Włochy. Bardzo dużo czasu spędzam w Italii. A z kolei 'centrum wakacyjne', ale też zwykłego życia, to Kuba. Staram się tam spędzać przede wszystkim dużo czasu z rodzicami, choć dość rzadko mam ku temu okazję" - mówił kilka lat temu podopieczny Nikoli Grbicia w rozmowie z Interią Sport.