Przegrali finał Ligi Mistrzów, nadchodzi wzmocnienie. Poprzedni klub już ogłasza

Już wiadomo, że po sezonie w drużynie nastąpią zmiany. Jeszcze przed decydującymi spotkaniami finałowymi w PlusLidze swoje odejście oficjalnie potwierdził środkowy Jurij Gladyr , który niedługo powinien dołączyć do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Po zdobyciu medalu podobnie postąpił przyjmujący Rafał Szymura . Już wcześniej o opuszczeniu PlusLigi poinformował atakujący Jean Patry .

"Bardzo chciałem zostać w Jastrzębiu-Zdroju, ale nie zostanę. Jestem nieco rozczarowany . Jak mógłbym nie być? To wspaniały klub. Liga jest świetnie zorganizowana" - mówił Francuz w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" .

Jastrzębski Węgiel niedługo ogłosi wzmocnienie? Niemcy już przekazali wiadomość

Wszystko wskazuje jednak na to, że liczba Francuzów w składzie Jastrzębskiego Węgla zostanie utrzymana. Kontrakt z drużyną przedłużył bowiem jej kapitan, rozgrywający Benjamin Toniutti. A do tego ma do niej dołączyć Timothee Carle.