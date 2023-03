Bełchatowianie rozgrywają najgorszy sezon od ponad 20 lat . Przegrali już 17 spotkań, a przed dwa miesiące nie potrafili odnieść zwycięstwa. Passa meczów bez zwycięstwa sięgnęła ośmiu. Do tego Skra przegrała aż dziesięć spotkan 2-3. Wydawało się, że nie ma szans, by zagrać o medale.

Tymczasem forma nagle wróciła a tak się akurat złożyło, że w tym samym czasie sponsor PGE przelał największą transzę finansowego wsparcia . Siatkarze PGE Skry tydzień temu pokonali na wyjeździe Czarnych Radom, ale to nie była niespodzianka, bo rywale są przedostatni w lidze.

PGE Skra zagrała jak za dawnych lat

W tygodniu postawili się włoskiej Modenie i choć przegrali 1-3, to szanse na awans do finału Pucharu CEV wciąż są realne. W niedzielę rozbili w Kędzierzynie-Koźlu mistrzów Polski i to dosłownie. Zaksa w żadnym secie nie zdobyła więcej niż 20 punktów.