Przegrał z Polakami, teraz się odgraża. Wymowne słowa przed igrzyskami

Oba zespoły od jakiegoś czasu regularnie pojedynkują się też w Lidze Narodów. I tak oto w niedawno zakończonych rozgrywkach najpierw Słowenia wygrała w fazie zasadniczej, by parę tygodni później uznać wyższość Polaków w meczu o brąz. W Łodzi gospodarze wyszli na boisko niesamowicie zmotywowani . Podopieczni Nikoli Grbicia triumfowali bez straty seta i świętowali sukces w wypełnionej kibicami po brzegi Atlas Arenie .

Przestrzegam wszystkich przed tym, żeby te medale układać sobie w kategoriach, deprecjonować je. Mówić, która impreza jest ważniejsza, która mniej ważna. Mam nadzieję, że nie przyjdą już ciemne czasy polskiej siatkówki. Teraz są te złote i doceniajmy to, że te medale są seryjnie zdobywane

Słoweńcy chcą zrewanżować się Polakom. Jasny cel na igrzyska

Zupełnie inaczej do tematu podchodzą Słoweńcy. Dla nich liczą się przede wszystkim igrzyska olimpijskie, dlatego też po zmaganiach w Łodzi nie byli szczególnie załamani. "Te rozgrywki były od początku ważne, żeby wywalczyć jak najwięcej punktów do rankingu i awansować na igrzyska z możliwe z najwyższego miejsca. Turniej finałowy nie był naszym priorytetem i do Łodzi przyjechaliśmy już nieco przemęczeni" - wyjaśnił Gregor Ropret w rozmowie z "plusliga.pl".