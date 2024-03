Przeciek w sprawie wielkiego transferu. Wybrali go zamiast Wilfredo Leona

Kolejna siatkarska gwiazda zagra w PlusLidze? Wiele na to wskazuje. Według medialnych doniesień transfer znakomitego przyjmującego uzgodniła Aluron CMC Warta Zawiercie. Zdobywcy TAURON Pucharu Polski celowali w Wilfredo Leona, ale ostatecznie ostatecznie trener Michał Winiarski dostanie do drużyny innego zawodnika. Zawiercian ma wzmocnić medalista igrzysk olimpijskich, który trafi do Polski z ligi japońskiej.