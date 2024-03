Przeciek na temat polskiej siatkarki. Dziennikarz ujawnił, co dalej z gwiazdą reprezentacji

Ostatnie dni były dla Magdaleny Stysiak wyjątkowe. 23-letnia siatkarka mogła bowiem świętować pierwsze trofeum w karierze. Fenerbahce Stambuł pokonało w finale Pucharu Turcji Eczacibasi Stambuł , a reprezentantka Polski mogła w końcu skąpać się w złotym konfetti. Wcześniej zdobywała co najwyżej srebrne medale - we włoskiej Serie A i w TAURON Lidze.

I choć w finale Stysiak nie odegrała wielkiej roli, po zdobyciu trofeum nie kryła radości. "Dla mnie jest to pierwszy puchar wywalczony w tym kraju, ale jakże ważny, bo zdobyty w barwach Fenerbahce - drużyny, o której zawsze marzyłam. Jestem ogromnie szczęśliwa. Wierzę, że to nas zmotywuje do dalszej pracy i walki o mistrzostwo Turcji" - przekazała siatkarka, cytowana przez oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej.