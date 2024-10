Prowokowała polskie siatkarki, teraz znów "atakuje". Trener zareagował, rozpętała się burza

Ebrar Karakurt to z jednej strony kapitalna siatkarka, z drugiej postać wzbudzająca kontrowersje. Na boisku nie zawsze potrafi opanować emocje i czasami ucieka się do prowokacji . Podobnie było w czasie sobotniego meczu w lidze rosyjskiej.

Sędzia ukarał Turczynkę żółtą kartką, ale po chwili sytuacja się powtórzyła. Szkoleniowiec Dinama domagał się ukarania Karakurt za prowokacje. Gdy się tego nie doczekał, przed zagrywką Kaliningradu... wylał wodę po stronie rywalek - w sektorze boiska, w którym atakuje Karakurt. Mokra plama na boisku grozi poślizgnięciem i poważną kontuzją, więc gra została przerwana. Jak relacjonują tureckie media, Deszin został usunięty z meczu i nie mógł dokończyć go w roli szkoleniowca.

Burza w Rosji. Trener przeprasza, Ebrar Karakurt grzmi

"Oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co wydarzyło się pod koniec spotkania. Nie mogłem się powstrzymać. Zostałem zaskoczony prowokacją, przepraszam kibiców i drużynę " - stwierdził szkoleniowiec, którego wypowiedź cytuje portal Webvolei.

To największy brak szacunku, jaki kiedykolwiek widziałam na boisku. Nigdy tego nie zaakceptuję. Nie możesz robić takich rzeczy tylko dlatego, że jesteś trenerem. Mam nadzieję, że dostanie karę, na jaką zasługuje

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Karakurt prowokowała rywalki. O jej specyficznym zachowaniu mogły przekonać się choćby polskie siatkarki , które rywalizowały z Turcją w ćwierćfinale ostatniej Ligi Narodów.

Wówczas Karakurt również prowokacyjnie reagowała po akcjach w kierunku polskiego zespołu, a ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk wprost pytał: "dlaczego my na to pajacowanie pozwalamy?". Ostatecznie jednak to "Biało-Czerwone" były górą i wygrały 3:2, a następnie zdobyły brązowy medal imprezy.