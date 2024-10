Aleksander Śliwka wprawdzie miał za sobą nieudany sezon w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, w trakcie którego długo pauzował po złamaniu palca, ale ostatecznie i tak znalazł uznanie w oczach Nikoli Grbicia, który zabrał go na igrzyska olimpijskie. Przyjmujący w Paryżu nie odegrał ważnej roli, a jego kibicom pozostaje mieć nadzieję, że w Japonii siatkarz "odżyje" i wróci do poziomu, jaki prezentował w swoich najlepszych latach w PlusLidze.

Aleksander Śliwka coraz bliżej debiutu. Są nagrania

Coraz więcej wskazuje na to, że Śliwka faktycznie zadebiutuje przeciwko drużynie z Tokio, co oznaczałoby koniec żmudnej rehabilitacji i walki o powrót do zdrowia. We wtorek 29 października na InstaStory zespołu Polaka pojawiły się bowiem nagrania z treningów, na których widać, że przyjmujący jest już w stanie atakować, a także zagrywać. A to oznacza, że ze zdrowiem siatkarza jest coraz lepiej.