Projekt Warszawa po ograniu w półfinale Pucharu Challenge fińskiego Akaa-Volley, w finale zmierzył się z włoskim Mint Vero Volley Monza . Stołeczny klub już w pierwszym meczu, rozgrywanym na Torwarze, potwierdził, że bardzo poważnie podchodzi do trzecich pod względem prestiżu (po Lidze Mistrzów i Pucharze CEV) klubowych rozgrywek w Europie. Podopieczni Piotra Grabana wygrali 3:1 i przybliżyli się do historycznego trofeum.

Zgodnie z przepisami, Projekt w drugim meczu potrzebował dwóch wygranych setów, by przypieczętować zwycięstwo. Gdyby włoski zespół wygrał 3:1 lub 3:0, doszłoby do tzw. złotego seta, czyli partii granej na zasadzie tie-breaka. Drużyna prowadzona przez Grabana nie dopuściła jednak do takiego scenariusza i wygrała pierwsze dwa sety, dzięki czemu już przy stanie 2:0 mogła celebrować wywalczenie trofeum.