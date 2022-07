Problemy Irańczyka po meczu z Polską. Powodem "napięcie nerwowe"

O problemach Esfandiara poinformował oficjalny profil Irańskiej Federacji Siatkarskiej na Twitterze. Jak głosi komunikat, siatkarz po powrocie do hotelu cierpiał z powodu “poważnego spadku ciśnienia krwi" . Powodem miało być napięcie nerwowe i dyskomfort.

Jego problemy zarejestrowała również kamera. Widać na niej załamanego siatkarza z grymasem na twarzy. Zajmują się nim pracownicy irańskiej federacji. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że był to tylko chwilowy kryzys i Esfandiarowi nie grożą poważniejsze problemy ze zdrowiem.

Polscy siatkarze celowali zagrywką w Esfandiara. Taktyka przyniosła efekt

Taktyka "Biało-Czerwonych" przyniosła efekt. Obowiązki w przyjęciu najpewniej przełożyły się na słabszą dyspozycję siatkarza w ataku - skończył tylko 10 z 28 prób. Ze skutecznością na poziomie 36 procent wypadł najsłabiej w irańskim zespole. 23-letni zawodnik pomógł za to drużynie blokiem, zdobywając w ten sposób trzy punkty. Nie wystarczyło to jednak do zwycięstwa Iranu, który ostatecznie przegrał w tie-breaku 7:15.