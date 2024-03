- Tak, czujemy, że zainteresowanie jest bardzo duże. To oczywiste, że kibice, którzy doświadczyli fantastycznych wyników w sezonach 2011-2015, oczekują od klubu i drużyny walki o najwyższe cele. Powtórzę się: budowa drużyny nie jest łatwa. Na końcu w sporcie można wygrać lub przegrać, ale dla mnie ważne jest to, by dać z siebie sto procent. I mieć poczucie, że nawet jak się przegra, człowiek zrobił wszystko, co mógł. Tak działam od początku, od kiedy jestem w klubie. Były sezony lepsze, były słabsze. Jak sezon z Samem Deroo, który kończył trener Marcelo Mendez - oczekiwania były bardzo duże, a skończyło się na piątym miejscu. Ale podążamy obraną przez nas drogą i myślę, że wielu zawodników w klubie czuje się bardzo dobrze. To sukces nas wszystkich, całego zespołu Asseco Resovii.