Prezes polskiego hegemona odwołany. Szok w klubie 9-krotnego mistrza Polski

PGE Skra to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii polskiej siatkówki. Oprócz dziewięciu mistrzostw kraju (dwóch wicemistrzostw i trzech brązowych medali) - więcej ma na koncie tylko AZS AWF Warszawa bełchatowianie siedem razy sięgnęli po Puchar Polski. Do tego grali w finale Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata (dwukrotnie). W LM trzy razy stali też na najniższym stopniu podium.

Sportowy kryzys PGE Skry

Ostatnie sezony sportowo był gorsze - od mistrzostwa Polski w 2018 roku drużyna była poza podium. W tych rozgrywkach nietrafione transfery, dziwny wybór trenera sprawiły, że drużyna nie zagra w play off. Jedyne co jest pocieszające to awans do półfinału Pucharu CEV.