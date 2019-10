Premier Morawiecki spotkał się z władzami PZPS-u

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w KPRM z władzami Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS) pogratulował ostatnich sukcesów w tej dyscyplinie sportu. - Dziękujemy za radość, którą dają nam siatkarze i siatkarki - powiedział szef rządu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak na siatkarskich ME indywidualnie wypadli Polacy? Leon najlepszy. Wideo INTERIA.TV

- Jak polscy kibice dopingują siatkarzy, to rosną im skrzydła, ale jak oni wygrywają, to rosną skrzydła wszystkim Polakom i cała Polska raduje się z tego - dodał Morawiecki.

Reklama

Premier gratulując ostatnich sukcesów przedstawicielom środowiska siatkarskiego zwrócił też uwagę na udane występy juniorów. - To dobrze rokuje na przyszłość i pokazuje, że mamy młode talenty - zaznaczył.

Wrócił także do sytuacji podczas niedawnych mistrzostw Europy, kiedy "Biało-Czerwoni" utknęli na lotnisku w Amsterdamie z powodu odwołania lotu, a premier zdecydował, że poleci po nich rządowy samolot. - Przyznam, że sam miałem ochotę wsiąść do tego samolotu i lecieć z wami do Lublany, ale miałem jakieś inne sprawy na głowie - wspomniał Morawiecki.

- Polska sportowa daje radość i budzi dumę. To ogromna radość dla nas wszystkich - podsumował premier, nawiązując też do dobrego występu lekkoatletów w zakończonych w niedzielę mistrzostwach świata w Dausze.

Zapewnił, że rząd dalej będzie inwestował w infrastrukturę, wspierał rozwój młodzieży i sport, bo to przynosi pozytywne rezultaty. - Ten nasz program, nasze podejście do sportu się sprawdza - podkreślił.

PZPS na spotkaniu reprezentowali prezes Jacek Kasprzyk i wiceprezes Ryszard Czarnecki. Wręczyli premierowi sześć pamiątkowych medali.

- Dziękujemy za zeszłoroczne wsparcie po mistrzostwach świata. Ono spowodowało, że ten rok jest dla nas chyba najlepszym, choć nie udało się zdobyć mistrzostwa Europy - powiedział Kasprzyk.

- Mało się o tym mówi, ale chciałbym podziękować za to, że rząd systematycznie wspiera siatkarskie ośrodki szkolne. To jest podstawa piramidy sukcesów polskiej siatkówki - prawie 200 szkół, 500 trenerów, 7000 tysięcy dzieci i młodzieży - dodał Czarnecki.

W lipcu polscy siatkarze zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów, w sierpniu awansowali do przyszłorocznych igrzysk w Tokio, a na początku października zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy. Teraz walczą w Pucharze Świata w Japonii. Z kolei siatkarki zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy.

- Pozostaje mi życzyć siatkarzom i nam Polakom, żeby przynajmniej finał następnych mistrzostw Europy odbył się w Polsce i żeby oczywiście Polacy w tym finale wygrali - podsumował Morawiecki.

- Mamy taką pozycję na świecie, że chcą, żeby w Polsce imprezy były organizowane. Nasza gościnność i perfekcyjne przygotowanie dzięki wsparciu rządu, ministerstwa sportu oraz sponsorów powodują, że siatkówka jest sportem rodzinnym, który przynosi ciepło i daje radość - ocenił Kasprzyk.

- Jest idea organizacji w 2021 roku w Polsce mistrzostw Europy siatkarzy. Są prowadzone rozmowy z europejską federacją, a wsparcie rządu jest naszym argumentem koronnym - zdradził Czarnecki.

W 2019 roku Polska była gospodarzem olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego mężczyzn oraz mistrzostw Europy kobiet.