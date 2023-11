Budowlane prowadzą, rywalki odpowiadają

I znów lepiej zaczęły gospodynie. Po bloku na Mackenzie May Budowlane przegrywały 1:6. I niewiele wskazywało, by miało być lepiej, dlatego trener Maciej Biernat wziął czas. - Rozgrywająca jest niska. Wykorzystajmy to - apelował do zawodniczek.