Pierwszoligowa Stal Nysa postraszyła Onico Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski siatkarzy. Górą z tego pojedynku wyszli jednak podopieczni Stephane'a Antigi, którzy wygrali 3:1 i awansowali do turnieju finałowego.

Hala w Nysie wypełniła się po brzegi. Nic dziwnego, skoro przyjechał czołowy klub PlusLigi naszpikowany gwiazdami z Bartoszem Kurkiem na czele. Bohater mundialu został gorąco przywitany przez kibiców. To właśnie w Nysie Kurek stawiał pierwsze siatkarskie kroki. Na boisku jednak sentymentów nie było.



Faworytem spotkania był oczywiście stołeczny zespół. Już na początku Onico wypracowało trzy punty przewagi dzięki świetnym zagrywkom (4:1). Gospodarze opanowali nerwy. Dzięki dobrej postawie w systemie blok-obrona wypracowali kontry, w których skutecznością popisywał się Łukasz Kaczorowski. Siatkarze Stali szybko wyrównali na 5:5. W kolejnych fragmentach kibice oglądali wymiany punkt za punkt. Przełom nastąpił przy stanie 11:10 dla Onico. Wówczas w polu zagrywki stanął Bartosz Kwolek. Reprezentant Polski siał spustoszenie w szeregach rywali potężnym serwisem. Dzięki niemu goście znów mieli bezpieczną przewagę (14:10). Tym razem już nie pozwolili podopiecznym Krzysztofa Stelmacha na odrobienie strat. Wicelider PlusLigi kontrolował wydarzenia na boisku do końca, a jednym z najlepszych zawodników był Kurek. Pierwsza partia padła łupem Onico (25:19).



Pierwszoligowcy nie zrazili się takim obrotem sprawy. Od początku drugiej partii zdecydowanie wzmocnili zagrywkę i przyniosło to skutek. Po serii dobrych serwisów Bartosza Bućko Stal objęła prowadzenie 5:1. Później goście ruszyli do odrabiania strat i prawie im się to udało. Doprowadzili do stanu 12:13, ale znów gracze Stelmacha odbudowali przewagę dzięki zagrywce (17:12). Gospodarze nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa z rąk w tym secie, którego asem zakończył Kaczorowski (25:21).



W trzecim secie Stal poszła za ciosem. Niesieni dopingiem gospodarze długo prowadzili różnicą dwóch punktów. Faworyci doprowadzili do remisu 18:18 i zanosiło się na emocjonującą końcówkę. Przy stanie 23:21 dla Onico doszło do sporego zamieszania. Andrzej Wrona zaatakował z krótkiej. Piłka wylądowała poza boiskiem, ale sędziowie pokazali, że było po bloku. Z tą decyzją nie mogli pogodzić się gospodarze. Protesty nic nie dały i setbola mieli przyjezdni. W następnej akcji Kwolek popisał się ładnym atakiem z drugiej linii. 25:21 dla Onico.

Gospodarze nie zamierzali się łatwo poddać. Grali odważnie, bez kompleksów i dotrzymywali kroku rywalom do połowy czwartego seta. Wtedy Onico włączyło dodatkowy bieg, a pierwszoplanową postacią był Kurek. Stołeczny zespół wypracował trzy punkty przewagi i to wystarczyło, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Wcześniej do turnieju finałowego, który odbędzie się w najbliższy weekend we Wrocławiu, awansowały: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel i Aluron Virtu Warta Zawiercie.

Wyniki meczów 1/4 finału PP:

Stal Nysa - Onico Warszawa 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 18:25)

Awans: Onico Warszawa

Stal Nysa: Maciej Zajder, Łukasz Kaczorowski, Bartosz Bućko, Moustapha Mbaye, Patryk Szczurek, Michał Makowski - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Jarosław Mucha, Łukasz Owczarz, Mateusz Nożewski, Dawid Bułkowski.

Onico Warszawa: Antoine Brizard, Bartosz Kurek, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Graham Vigrass, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Rodriguez Rafael Araujo, Jakub Kowalczyk, Jan Nowakowski, Nikołaj Penczew.





ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:16, 25:19, 28:26)

Awans: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Mateusz Bieniek, Sam Deroo, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Paweł Zatorski (libero) - Brandon Koppers, Przemysław Stępień, Rafał Szymura.

PGE Skra Bełchatów: Milad Ebadipour, Karol Kłos, Karol Kochanowski, Grzegorz Łomacz, Piotr Orczyk, Renee Teppan - Kacper Piechocki (libero) - Artur Szalpuk.



BBTS Bielsko-Biała - Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 20:25, 14:25)

Awans: Jastrzębski Węgiel

BBTS Bielsko-Biała: Jarosław Macionczyk, Fiodor Suchacki, Bartosz Buniak, Oleg Krikun, Tomasz Piotrowski, Bartosz Cedzyński - Łukasz Koziura (libero) - Mateusz Łysikowski, Wiktor Nowak, Kajetan Marek (libero), Sebastian Adamczyk, Mikołaj Sawicki.

Jastrzębski Węgiel: Christian Fromm, Piotr Hain, Lukas Kampa, Julien Lyneel, Grzegorz Kosok, Dawid Konarski - Jakub Popiwczak (libero) - Wojciech Ferens, Jacek Bucki, Nikodem Wolański.

Cerrad Czarni Radom - Aluron Virtu Warta Zawiercie 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 21:25)

Awans: Warta Zawiercie

Cerrad Czarni Radom: Michał Filip, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Alen Pajenk, Wojciech Żaliński, Dejan Vincic - Michał Ruciak (libero) - Reto Giger, Maksym Żygałow

Aluron Virtu Warta Zawiercie: Grzegorz Bociek, Alexandre Ferreira, Bartosz Gawryszewski, Michał Masny, Krzysztof Rejno, Marcin Waliński - Taichiro Koga (libero) - Dosanjh Arshdeep, Mateusz Malinowski, Kamil Semeniuk.