Pożegnali najskuteczniejszego gracza ligi. Teraz zagra w stolicy

Gdy Bartłomiej Bołądź przychodził rok temu do Trefla Gdańsk nie był na pewno rozpatrywany w kontekście gry dla kadry narodowej. Bardzo dobra i skuteczna gra dla "Gdańskich Lwów" zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, która od wczoraj przygotowuje się do sezonu 2023 pod okiem selekcjonera Nikoli Grbicia.