Powrót Rosji już stał się faktem. Siatkarki zagrały z europejską potęgą

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Nie milkną echa decyzji FIVB, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, w sprawie dopuszczenia Rosji do międzynarodowej rywalizacji. I choć rosyjskie drużyny mają wrócić do gry dopiero przyszłego lata, jeden kraj już otworzył dla nich drzwi. Żeńska reprezentacja Serbii rozegrała właśnie w Belgradzie sparing z Rosjankami. Mecz zakończył się niecodziennym wynikiem 2:2, ale na tym nie koniec. Wkrótce obie drużyny zmierzą się po raz kolejny.

Dwie siatkarki Serbii w białych strojach podczas meczu, w tle zawodniczki rywalek i portret siatkarki z rosyjską flagą.
Siatkarki z Serbii rozegrały sparing z RosjąVolleyballWorld / https://www.instagram.com/ossrbmateriał zewnętrzny

Powrót Rosji do światowej siatkówki został oficjalnie ogłoszony w lipcu. Komunikat FIVB wywołał sporo dyskusji na temat rozgrywek, w których będą uczestniczyć rosyjscy siatkarze i siatkarki. To zostało rozstrzygnięte dopiero we wtorek.

FIVB poinformowała, że w 2027 r. rozszerzy dla Rosji Ligę Narodów siatkarek i siatkarzy z 18 do 19 drużyn. Jednocześnie jednak męska reprezentacja Rosji wycofała się z przyszłorocznych mistrzostw świata, których gospodarzem będzie Polska. Rosjanie przypuścili przy tym atak na polski turniej.

"Decyzję o wycofaniu podjęto ze względów bezpieczeństwa. Uważamy, że turniej ten będzie skrajnie niedostatecznie sportowy i nadmiernie upolityczniony" - grzmiał Stanisław Szewczenko, prezes rosyjskiej federacji siatkarskiej.

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Takich głosów było więcej, ale brak Rosji w męskich MŚ został potwierdzony. Co innego w przypadku turnieju siatkarek - ich mistrzostwa mają zorganizować Kanada i USA. Decyzja ws. startu Rosji jeszcze nie zapadła, ale rosyjskie siatkarki już wróciły do rywalizacji.

Swoje granice po raz kolejny otworzyła przed nimi Serbia. Ten kraj już wcześniej nie stronił od kontaktów z rosyjskimi sportowcami, nawet gdy siatkarze od 2022 r. byli wykluczeni z gry po napaści Rosji na Ukrainę. W środę w Belgradzie kobiece reprezentacje Serbii i Rosji rozegrały sparing.

Trenerzy obu drużyn umówili się na rozegranie czterech setów, a mecz zakończył się nietypowym dla siatkówki remisem 2:2. Najbardziej wyrównany był pierszy set, wygrany przez Serbki na przewagi 30:28. W drugim gospodynie przegrały 19:25. Zrewanżowały się Rosjankom w trzeciej partii, ale ostatnia znów padła łupem przyjezdnych.

Po serbskiej stronie liderką ofensywy była Aleksandra Uzelac, która zdobyła 13 punktów. Najwięcej punktów dla Rosjanek - 14 - zdobyła Tatiana Tolok.

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Środowy sparing był rozgrywany przy zamkniętych trybunach. W piątek obie drużyny zagrają po raz kolejny i rywalizacja będzie już mieć charakter oficjalnego meczu transmitowanego w telewizji.

Serbki przygotowują się do mistrzostw Europy, które 21 sierpnia rozpoczną się w czterech krajach: Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Serbia, wicemistrz Europy z poprzedniego turnieju, zagra w grupie B. W Brnie będzie rywalizować z Czechami, Ukrainą, Austrią, Bułgarią i Grecją.

Polska w tym samym turnieju zagra w grupie A w Stambule. W mistrzostwach Europy nie weźmie udziału Rosja. Europejska federacja, czyli CEV, na razie nie zezwoliła na powrót seniorskich drużyn z Rosji do rywalizacji.

Serbia - Rosja 2:2 (30:28, 19:25, 25:21, 18:25)

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