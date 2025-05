Potwierdzają się plotki ws. Malwiny Smarzek. Jest pierwszy komunikat

Po latach wróciła do Włoch, gdzie spędziła dwa ostatnie sezony. Najpierw trafiła do VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, w ostatnich rozgrywkach występowała w Wash4green Pinerolo. I mimo że jej zespołowi nie udało się awansować do czołowej ósemki - zakończył sezon zasadniczy na dziewiątym miejscu - sama Smarzek może zaliczyć rozgrywki do udanych. Z 428 punktami zajęła piąte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek rundy zasadniczej jednej z najlepszych lig świata, w wielu spotkaniach była motorem napędowym drużyny. Mimo to jeszcze w trakcie sezonu pojawiły się doniesienia, wedle których Smarzek ma zmienić otoczenie.

