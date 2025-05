Potwierdzają się doniesienia ws. Tomasza Fornala. Siatkarz sam ogłosił

JSW Jastrzębski Węgiel przed startem sezonu był upatrywany w roli kandydata do medalu PlusLigi - obrońcy tytułu mają bowiem w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, w tym trzech wicemistrzów olimpijskich: Tomasza Fornala, Łukasza Kaczmarka i Norberta Hubera. Zespół prowadzony przez Marcelo Mendeza w kwietniu sięgnął po TAURON Puchar Polski , potwierdzając, że ma aspiracje, by bić się o najwyższe cele. Reklama

W półfinałach PlusLigi Jastrzębski Węgiel trafił jednak na świetnie dysponowaną Bogdankę LUK Lublin, która poradziła sobie z mistrzami Polski, a następnie poszła za ciosem i w rywalizacji o złoto ograła Aluron CMC Wartę Zawiercie. Podopiecznym Mendeza pozostała z kolei tylko walka o brąz, którą zresztą przegrali, musząc uznać wyższość PGE Projektu Warszawa.

Fornal i spółka wciąż mają szansę na to, by sezon klubowy zwieńczyć trofeum. W najbliższy weekend wezmą bowiem udział w Final Four Ligi Mistrzów - w półfinale zagrają z Wartą Zawiercie, a jeśli ograją zespół Michała Winiarskiego, o trofeum zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia lub Halkbankiem Ankara. Już wiadomo, że turniejem w Łodzi z Jastrzębskim Węglem pożegna się Fornal.

PlusLiga. Tomasz Fornal odchodzi z Jastrzębskiego Węgla

Przyjmujący reprezentacji Polski we wtorek 13 maja potwierdził to, o czym spekulowano od kilku miesięcy - po zakończeniu sezonu odejdzie z JSW Jastrzębskiego Węgla. "Wiem ze już większość was o tym wie, ale to ostatnie dni. Chciałem żebyście mieli też informacje ode mnie" - napisał na Instagramie, dołączając do wpisu nagranie z hali polskiego zespołu. Reklama

Sześć koszulek, sześć sezonów. Nie jestem dobry w takich wypowiedziach, ale czuję potrzebę, żebyście jako kibice moi i klubu wiedzieli, że ta Liga Mistrzów będzie ostatnią, jaką rozegram w Jastrzębskim Węglu ~ powiedział siatkarz na nagraniu.

Fornal poprosił także kibiców o to, by trzymali kciuki za jego zespół w Final Four Ligi Mistrzów. I zapowiedział, że na podsumowanie jego sześcioletniej przygody w klubie nadejdzie jeszcze czas. Zapewne także po zakończeniu Ligi Mistrzów transfer zawodnika potwierdzi Z iraat Bankkart Ankara, z którym ten jest łączony już od wielu miesięcy.

27-letni dzisiaj zawodnik do Jastrzębskiego Węgla dołączył w 2019 roku, po trzech latach spędzonych w Czarnych Radom. To właśnie z klubem z Jastrzębia-Zdroju Fornal zaczął odnosić sukcesy - trzykrotnie triumfował w PlusLidze, dwukrotnie zagrał w finale Ligi Mistrzów, a w swoim dorobku ma także dwa Superpuchary Polski i jeden krajowy puchar.

