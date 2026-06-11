Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Bartosza Kurka i Anny. A jednak

Wyjaśniła się siatkarska przyszłość Bartosza Kurka. Przed kilkoma dniami, podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN", zawodnik sam ogłosił, że postanowił zostać w japońskim Tokyo Great Bears. "Wracam do Tokyo w przyszłym sezonie" - obwieścił przed kamerami.

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Teraz nadeszło już oficjalne potwierdzenie. Klub wydał komunikat, w którym przekazał ważną informację o przedłużeniu kontraktu zawodniczego z Polakiem na sezon 2026/2027. To jednak nie wszystko. Do mediów docierają też wieści dotyczące żony Bartosza Kurka, Anny.

Wyjaśniło się ws. małżeństwa Kurków w Japonii

Potwierdzają się doniesienia, wedle których małżeństwo Kurków będzie kontynuowało siatkarskie kariery w tym samym miejscu, w Tokio. Bartosz udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych dwa zdjęcia: na jednym widać jego samego z klubową koszulką, na drugim jego żonę w podobnej scenerii.

"Sezon 2026/2027. Razem jako para. Numer 6" - podpisano ujęcia, obwieszczając jednocześnie wspólne zawodowe plany małżonków.

Anna Kurek gra w Tokyo Sunbeams. W zeszłym sezonie rozegrała 19 meczów (z 28 możliwych), zdobywając łącznie 272 punktów, z czego 219 z ataku.

Drużyna z Polką w składzie nie wypełniła jednak założeń. "W zeszłym sezonie nie udało nam się osiągnąć naszych początkowych celów, a wynik był rozczarowujący. Serdecznie przepraszamy naszych sponsorów i kibiców za to, że nie spełniliśmy ich oczekiwań. Jesteśmy głęboko wdzięczni za Wasze serdeczne wsparcie od meczu otwarcia do meczu finałowego" - wyjaśnił klub w komunikacie.

Przekazano, że w związku z tym z zespołem rozstaje się kilka zawodniczek, a w ich miejsce dołączą nowe. Zmienił się również trener. Fueki pożegnał się z ekipą po 20 latach jej prowadzenia.

Problemy Anny Kurek w Japonii. Wyjaśniła, co się stało

Anna i Bartosz Kurkowie świetnie odnaleźli się w Japonii. Początkiem tego roku żona siatkarza przeżyła jednak trudniejsze chwile. Kobieta wymagała hospitalizacji. "Jak mówi japońskie przysłowie - można upaść siedem razy, ważne żeby wstać za ósmym" - przekazała na Instagramie, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Później okazało się, że hospitalizacja związana była z nawrotem kontuzji. Powtórzyła się historia sprzed 10 lat, kiedy to miała poważne problemy z kolanem, które to zastopowały jej klubową i reprezentacyjną karierę.

"Tydzień temu znowu mi pękła łąkotka. I znowu w dość kiepskim momencie. Teraz, kiedy złapałam rytm, złapałam kontakt z dziewczynami, ta gra fajnie nam się układała i to jeszcze na takim meczu... Miałam 60 ataków, bardzo dużo. Czułam się fantastycznie" - wytłumaczyła Anna we vlogu.

Kurek przeszła operację i wróciła na parkiet. W marcu podsumowała sezon, przyznając, że był on z jednej strony niesamowity, a z drugiej pełen wyzwań. "To nie był łatwy sezon, ale warto było" - zakończyła.





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