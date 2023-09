"Potrzebuję waszej pomocy". Vital Heynen zaskoczył po thrillerze z Polską

Polskie siatkarki jeszcze raz pokonały drużynę prowadzoną przez Vitala Heynena. Wygrana z reprezentacją Niemiec 3:2 w łódzkiej Atlas Arenie sprawiła, że "Biało-Czerwone" nadal mają we własnych rękach losy awansu do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podobnie jest zresztą z Niemkami. Heynen po spotkaniu był niepocieszony, ale też zwrócił się do polskich dziennikarzy z zaskakującą prośbą.