Potężny cios w Rosję i Białoruś! Oficjalne ogłoszenie

Rosja i Białoruś nadal zawieszone w międzynarodowej siatkówce

Jak z niego wynika, wszystkie rosyjskie i białoruskie drużyny narodowe, kluby, działacze oraz zawodnicy siatkówki, siatkówki plażowej i siatkówki na śniegu nie są uprawnieni do udziału we wszystkich wydarzeniach międzynarodowych i kontynentalnych do odwołania - co jest zgodne z najnowszymi zaleceniami MKOl.