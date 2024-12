Potężna awantura, Fabian Drzyzga w roli głównej. Nerwy całkowicie puściły

Polskie kluby od lat są liczącą się siła w siatkarskiej Lidze Mistrzów , a w bieżącej kampanii ponownie są wymieniane w gronie faworytów do sięgnięcia po trofeum. Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie notują zresztą kapitalny start w rozgrywkach - przedstawiciele PlusLigi wygrali do tej pory wszystkie spotkania i prowadzą w swoich grupach.

Ciekawie wygląda także rywalizacja w grupie B, gdzie nie ma żadnego polskiego zespołu. Tam po trzech kolejkach i trzech zwycięstwach stawce prowadzi Vero Volley Monza, z kolei za plecami włoskiej drużyny z 5 punktami na koncie plasują się Fenerbahce Medicana Stambuł i Olympiakos SFP . To właśnie w bezpośrednim starciu tureckiej i greckiej ekipy doszło do potężnej awantury.

Fabian Drzyzga w centrum zamieszania. Awantura w Lidze Mistrzów

Konieczne było więc rozegranie tie-breaka i to właśnie w decydującej odsłonie spotkania doszło do potężnej awantury. Przy stanie 8:3 dla Fenerbahce i zagrywce po stronie tureckiej drużyny doszło do wymiany, w której brał udział Fabian Drzyzga. Akcję zwieńczył udany atak Fenerbahce, po którym sędzia przyznał punkt gościom, co rozwścieczyło Olympiakos.