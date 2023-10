Potęga powstała z kolan. Mistrzowie świata bez kwalifikacji na igrzyska

To była droga przez mękę, ale zakończyła się szaloną radością z tysiącami kibiców. Reprezentacja Brazylii w kluczowym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich pokonała 3:2 Włochów. Dzięki temu siatkarze z Ameryki Południowej wywalczyli przepustki do Paryża przed własną publicznością w Rio de Janeiro. Mistrzowie świata z Włoch kolejną imprezę kończą z niedosytem, a udziału w igrzyskach będą musieli przypilnować w przyszłym roku.