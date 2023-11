Poszło o śpiewanie hymnu. Potem padło pytanie o walkę w klatce

Wilfredo Leon stracił całe reprezentacyjne lato 2022 roku. Po sezonie ligowym poddał się operacji ścięgna rzepki kolana w lewej nodze. Robił wszystko, by wrócić na mistrzostwa świata, pojawił się nawet na zgrupowaniu kadry Nikoli Grbicia . Ostatecznie nie był w stanie wrócić do pełni formy i srebro mundialu przeszło mu koło nosa.

Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski

Wilfredo Leon opuścił Kubę i wybrał Polskę. Nie wszyscy witali go kwiatami

Bartman wymierzył Leonowi cios poniżej pasa cztery lata po debiucie siatkarza w biało-czerwonych barwach. Przyjmujący, który na świat przyszedł w Santiago de Cuba, występował wcześniej w reprezentacji kraju swoich narodzin. W 2010 r., w wieku 17 lat, jako kapitan poprowadził ją do wicemistrzostwa świata . Dwa lata później zdecydował się jednak na opuszczenie Kuby i kontynuowanie kariery w Europie. Zgodnie z ówczesną polityką kubańskiej federacji oznaczało to skreślenie z listy reprezentantów.

- To nie jest tak, że ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby Wilfredo Leon występował w biało-czerwonych barwach. Ja się obawiam takiej sytuacji, w której doprowadzimy do tego, że drużyny narodowe nie będą już reprezentacjami danego kraju , a zespołami złożonymi z naturalizowanych zawodników - precyzował.

Zbigniew Bartman przeprosił. A potem... dolał oliwy do ognia

Po czterech latach w polskiej kadrze znienacka w siatkarza uderzył Bartman. I wybuchła burza, jakiej wokół kadry prowadzonej przez Grbicia właściwie dotąd nie było. Kibice szybko wytknęli Bartmanowi, że nie wszyscy reprezentanci Polski wykonują hymn przed meczami. Nie zawsze śpiewał go m.in. Fabian Drzyzga, dwukrotny mistrz świata. Co ciekawe, to jeden z nielicznych obok Leona polskich siatkarzy, który również urodził się poza krajem - w Bordeaux we Francji.