Posada selekcjonera rywalek Polek wisi na włosku. W tle legendarny kandydat

Nie milkną echa niedzielnego triumfu polskich siatkarek w meczu z faworyzowaną reprezentacją Włoch. "Biało-Czerwone" wykonały kawał dobrej roboty, pokonując naszpikowaną gwiazdami kadrę Italii 3:1, tym samym awansując na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Na ten moment nie ma na nich mistrzyń Europy z 2021 roku, a także Ligi Narodów z 2022, co na Starym Kontynencie jest rozpatrywane w kategoriach potężnej sensacji. Muszą one zdobywać ważne punkty rankingowe w przyszłorocznej Lidze Narodów, by ostatecznie przypieczętować awans.