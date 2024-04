Poruszenie ws. polskich siatkarek. Stefano Lavarini stawia sprawę jasno

Kibiców siatkówki w naszym kraju czekają w tym roku wielkie emocje. Nie tylko podopieczni Nikoli Grbicia przystąpią za kilka miesięcy do walki o olimpijskie krążki. Do Francji udadzą się również nasze zawodniczki, które w 2023 roku zapewniły sobie bilety na IO. A warto dodać, że "Biało-Czerwone" po raz ostatni wystąpiły na tej imprezie 16 lat temu. Przed wyjazdem do Paryża nasze reprezentantk i czekają jeszcze zmagania w Lidze Narodów. Polki w ubiegłym roku zajęły historyczne trzecie miejsce w tych rozgrywkach. W środę 10.04 trener zespołu Stefano Lavarini ogłosił 30-osobową kadrę na LN.

Stefano Lavarini komentuje skład siatkarek. Padły znaczące słowa przed igrzyskami olimpijskimi

45-latek odniósł się również do wyborów kadrowych i wyjawił, że może pozwolić sobie na rotacje składem. "Możliwość wybrania 30 nazwisk pozwala nam skorzystać z siatkarek, które od lat są częścią reprezentacji, jak również i tych, które dopiero chcemy sprawdzić. Dodatkowo mamy szansę rozważenia niektórych zawodniczek, jako rezerwowych, wybranych do kadry ze względu na ich umiejętności lub perspektywicznych na przyszłość. Sądzę, że grupa z którą będę pracować na zgrupowaniach będzie liczyła około 20 reprezentantek" - stwierdził trener i następnie zdradził plany siatkarek.

A z jakim nastawieniem kadra przystąpi do Ligi Narodów? "VNL jest jedynym "dużym" turniejem przed igrzyskami, dlatego będziemy w nim uczestniczyć, głównie w celu przygotowania się do wyjazdu do Paryża. Jedynym możliwym sposobem do zrealizowania naszych planów jest chęć wygrywania w każdym meczu i taki cel powinien nam przyświecać zawsze, kiedy wychodzimy na boisko" - wytłumaczył 45-latek.