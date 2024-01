Poruszenie we Włoszech. Pogrzeb sportsmenki odwołany, wszczęto śledztwo

Dzień przed Wigilią położyłem się do łóżka dość wcześnie, a o 22.00 już spałem. Nie zauważyłem nawet, o której Paola wróciła do domu. 24 grudnia o 7.00 rano obudził mnie alarm z telefonu komórkowego. Poszedłem zobaczyć, co się stało i zobaczyłem Paolę, leżącą nieprzytomną, z jedną ręką zwisającą jej z łóżka

~ opowiadał Miguel Soto w rozmowie z "Il Resto del Carlino".