Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził - brzmi staropolskie, ponadczasowe powiedzenie. Stosować je można śmiało w każdej branży, a już w szczególności w sporcie. Z podobnego założenia muszą wychodzić trenerzy i selekcjonerzy, których zadaniem jest dobranie sobie możliwie jak najlepszych podopiecznych, by osiągać sukcesy.

Nikola Grbić zrezygnował z Bartosza Kwolka. Miał ku temu powód

Z różnymi dylematami od wielu lat zmagać się musi także Nikola Grbić. W końcu, o ile można w Polsce narzekać na liczbę wielkich talentów piłkarskich, o tyle świetnych siatkarzy ci u nas dostatek. A liczba miejsc w kadrze jest przecież ograniczona. Niekiedy wbrew zdrowemu rozsądkowi selekcjoner musi z kogoś zrezygnować. Boleśnie zdążył się o tym przekonać już kilkukrotnie Bartosz Kwolek.

Przyjmujący Aluronu CMC Warta Zawiercie w kadrze zadebiutował w kadrze 19 maja 2018 roku i od tamtej pory zdążył już sięgnąć m.in. po mistrzostwo świata, a także przywieźć dwa brązowe medale z Ligi Narodów. Kilkukrotnie jednak został przez Nikolę Grbicia pominięty w powołaniach, co wzbudziło spore emocje nie tylko wśród kibiców.

Gdy trener zrezygnował z niego w 2023 roku, decyzja była dla siatkarza racjonalna i zrozumiała. W końcu zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, a najmocniej we znaki dawał mu się uraz barku. Do szkoleniowca nie miał żalu.

- Wiedziałem, jaki mniej więcej Nikola ma plan na tamte wakacje i na kogo będzie stawiał. Trochę zaskoczyło mnie jednak to, że tak szybko mnie skreślił i nie dał mi szansy na dojechanie do grupy po dwóch, trzech tygodniach leczenia, by mnie zobaczyć. To mnie zdziwiło, ale nie jestem zawiedziony i nie mam do niego żalu - deklarował swego w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Kwolek przestał się liczyć dla Grbicia. Żona siatkarza wbiła szpilkę w trenera

Kiedy jednak jego nazwisko nie znalazło się na liście graczy powołanych na rozgrywki Ligi Narodów w kwietniu 2024 roku, podobnie jak Rafała Szymury, w środowisku zapanowało spore poruszenie. W końcu Kwolek był w pełni zdrowy i miał pełne prawo liczyć, że znajdzie uznanie w oczach trenera. Zwłaszcza, że w klubie imponował formą.

- Decydując, kto znajdzie się w składzie na tegoroczny sezon, wziąłem pod uwagę dwa poprzednie oraz tych zawodników na których, w mojej opinii, leżał największy ciężar [...] Musiałbym im dać tydzień na odpoczynek. Po tym tygodniu dołączyliby do ekipy, w której jest ośmiu innych przyjmujących. Nie mógłbym dać im każdemu szansy na wyjazd na turniej Ligi Narodów, by mogli się pokazać i dać mi argumenty - podkreślał trener, odnosząc się do pominięcia Kwolka i Szymury.

O ile sam siatkarz przyjął decyzję trenera z pokorą i powstrzymał się od publicznych komentarzy w charakterze przytyków pod jego adresem, tak "łaskawa" dla Grbicia nie była jego żona, Maja Klich-Kwolek. W mediach społecznościowych uderzyła w szkoleniowca Biało-Czerwonych, wyśmiewając wręcz jego słowa.

Sami we dwóch skończą ten sezon późno

Nawiązała w swojej wypowiedzi do faktu, że w klubach Szymury i Kwolka, czyli w Jastrzębskim Węglu i Warcie Zawiercie, występują siatkarze, którzy, choć późno kończą sezon, otrzymali powołanie. Mowa była m.in. o Tomaszu Fornalu, Norbercie Huberze czy Mateuszu Bieńku.

W ostatnich latach Kwolek regularnie był pomijany przez Nikolę Grbicia przy okazji ogłaszania powołań na kolejne prestiżowe turnieje. Nie brakuje głosów, że mogło się do tego przyczynić pośrednio zachowanie jego małżonki.

