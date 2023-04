Kilka dni temu media obiegła przykra wieść o śmierci młodej siatkarki. Julia Ituma wyjechała wraz z drużyną Igor Gorgonzola Novara do Turcji, gdzie zaplanowano mecz z tamtejszym Eczacibasi Stambuł w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Z pojedynku zwycięsko wyszły gospodynie. Po wszystkim Włoszki wróciły do hotelu, gdzie doszło do tragicznych w skutkach zdarzeń.