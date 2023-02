Wydaje mi się, że Ukraińcy do końca nie wierzyli w to, że stanie się najgorsze i zacznie się wojna. Syreny alarmowe słyszałem cały czas. Bardzo blisko nas był polski kościół i gdy było niebezpiecznie, dzwoniły kościelne dzwony. Mój kilkuletni synek bardzo szybko się nauczył, że jak słychać dzwony, to trzeba biec do schronu. I choć minął już rok i od wielu miesięcy mieszkamy w Warszawie, to gdy jesteśmy na placu zabaw i w niedzielę o godzinie 12 słyszy dzwony bijące w pobliskim kościele, nadal się boi

~ przyznał.