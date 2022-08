Porażka Polaków w meczu o brąz, mistrzowie olimpijscy za mocni

Początek seta to świetna zagrywka Norwegów, którzy niestety sprawiali sporo problemów Łosiakowi. Polacy przy stanie 6:3 dla Mola i Soruma poprosili o czas, żeby rywale nie odjechali im za daleko. I to poskutkowało, bo nasi zawodnicy starali się trzymać blisko norweskich gwiazd.

Niestety mistrzowie olimpijscy nie pozwalali sobie na chwilę słabości i grali bardzo spokojnie. Bryl i Łosiak mieli problemy ze skończeniem swoich ataków, ich plasy były za łatwe do rozczytania i norweski duet wygrał pierwszą partię 21:16.

Niestety na początku drugiej partii znów pojawiły się kłopoty z przyjęciem i Mol z Sorumem dostali kilka "prezentów", przez co szybko zyskali dwa punkty przewagi. Norwegowie górowali w ataku i w bloku, co sprawiało, że w połowie partii prowadzili 12:8. Niestety Bryl i Łosiak popełniali niepotrzebne, proste błędy, przez co trudno było im nawiązać walkę z utytułowanymi rywalami.