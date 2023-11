Popis w Lidze Mistrzyń wicemistrzyń Polski. Asterix nie taki mocarny

W pierwszej kolejce Ligi Mistrzyń tylko jedna z trzech polskich drużyn wygrała. PGE Rysice po zaciętym spotkaniu pokonały u siebie 3:2 Allianz MTV Stuttgart. Wicemistrzynie Polski w grupie mają jeszcze jednego z faworytów rozgrywek - włoskie Carraro Imoco Conegliano. Lepiej był w drugiej serii , bo zwycięstwa odniosły we wtorek Grot Budowlani, a w środę ŁKS Commercecon.

Do kompletu brakowało wygranej w czwartek rzeszowianek. Ich rywal - Asterix Kieldrecht - to najlepszy zespół z Belgii, który tytuł mistrzowski zdobył 15 razy. W kadrze są niemal wyłącznie Belgijki i Holenderka Laura Overwater. W pierwszym meczu gładko przegrały z Carraro 0:3. To rzeszowianki były faworytkami, mimo że grały na wyjeździe. W Tauron Lidze PGE Rysice z sześciu spotkań wygrały cztery. Nieoczekiwanie uległy zespołowi z Radomia i już bardziej spodziewanie Chemikowi Police.