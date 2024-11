Popis polskich siatkarzy, to była demolka. A chcą jeszcze więcej. "Każdy tak kombinuje"

PGE Projekt Warszawa poprzedni sezon PlusLigi zakończył na trzecim miejscu, dzięki czemu wywalczył przepustkę do siatkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub zmagania w nowej edycji prestiżowych rozgrywek rozpoczął we wtorkowy wieczór, podejmując w Arenie Ursynów belgijski Greenyard Maaseik. I nie dał rywalom większych szans, wygrywając 3:0.

Po spotkaniu przed kamerą Polsatu Sport stanął Jan Firlej, którego zapytano o to, co było kluczem do tak pewnego zwycięstwa . "Tylko i wyłącznie nasza gra" - odparł rozgrywający Projektu.

"Przygotowywaliśmy się pod tę Ligę Mistrzów już od jakiegoś czasu i myślę, że, co widać po pierwszym secie, z przytupem i dużą ochotą do gry weszliśmy w to spotkanie. Drugi set również przebiegał pod nasze dyktando, a w trzecim troszeczkę się rozluźniliśmy, ale też Greenyard Maaseik zagrało nieco lepiej, stąd ta wyrównana końcówka. Natomiast cieszy to, że w pewnym momencie 'odjeżdżamy' doświadczeniem, ograniem i wygrywamy za 3 punkty" - dodał.