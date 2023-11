Popis Mateusza Bieńka, rywale na kolanach. Na takie wieści czekali kibice

Mateusz Bieniek po długiej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił na boisko i z dnia na mecz prezentuje się coraz lepiej. Środkowy reprezentacji Polski coraz lepiej czuje się w nowym zespole, co potwierdził w ostatnim spotkaniu Pucharu CEV. Utytułowany siatkarz poprowadził Wartę Zawiercie do zwycięstwa, za co został nagrodzony statuetką dla MVP spotkania. To pierwsze takie wyróżnienie dla Bieńka w barwach "Jurajskich Rycerzy".