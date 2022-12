Łodzianki boleśnie przekonały się jaka jest różnica między krajowymi rozgrywkami a Ligą Mistrzyń. W Tauron Lidze są niepokonane i do tej pory straciły tylko punkt - osiem wygranych, a tym jedno 3-2 (z Developresem Rzeszów).

Kiedy jednak przyszło zmierzyć się z zespołem z Europy dość gładko uległy teoretycznie niezbyt mocnemu Allianz MTV Stuttgart 0-3 i to u siebie, a do tego w drugim secie zdobyły zaledwie 12 punktów. Szybko więc postawiły się w trudnej sytuacji. Bez wygranej szanse awans d fazy pucharowej mocno się ograniczą. Do ćwierćfinału awansują bowiem zwycięzcy pięć grupy i trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.