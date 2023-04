Polskiemu siatkarzowi puściły nerwy. Ruszył w kierunku kibica. Po chwili był odciągany od trybuny

Sir Safety Susa Perugia w efektowy sposób wygrała fazę zasadniczej włoskiej SuperLegi , triumfując we wszystkich rozegranych 22 spotkaniach. Wydawało się, że drużyna prowadzona przez Andreę Anastasiego potwierdzi dominację także w play-offach i nic nie stanie na jej drodze do końcowego triumfu. Tak się jednak nie stało, a klub zarządzany przez Gino Sirciego musiał pożegnać się z marzeniami o trofeum.

Sir Safety Susa Perugia nie zdobędzie mistrzostwa Włoch

Drużyna Anastasiego ma w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu z Wilfredo Leonem, Simone Giannellim, Flavio Gualberto czy Kamilem Semeniukiem na czele i wydawało się, że bez problemów przypieczętuje awans do półfinału. Zespół z Milanu wysoko jednak ustawił poprzeczkę i po porażce na inaugurację ćwierćfinałowych zmagań wygrał kolejny mecz 3:2. W trzecim starciu górą ponownie była Sir Safety Perugia, ale Allianz Milano doprowadził do wyrównania, wygrywając po tie-breaku czwarte spotkanie. W piątej odsłonie rywalizacji górą była ósma drużyna fazy zasadniczej, która wygrała 3:1 i dość nieoczekiwanie awansowała do strefy medalowej.